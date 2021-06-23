Польські спецслужби звинуватили Росію у недавній кібератаці. Виконавець — хакерська група UNC1151
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Brian Klug / Flickr
Агентство внутрішньої безпеки Польщі та військова розвідка встановили причетність спецслужб Росії до недавньої кібератаки на польських політиків і діячів.
Про це повідомив представник польського міністра-координатора спецслужб Станіслав Зарин, передає Associated Press.
За атакою на пошту, облікові записи політиків і діячів стоїть хакерська група UNC1151. Саме її вважають виконавцем. У польських відомств є інформація, що група безпосередньо повʼязана зі спецслужбами РФ.
Зарин додав, що близько 100 з понад 4 тисяч акаунтів, які постраждали від кібератаки, належать колишнім і чинним членам уряду, парламентаріям і представникам адміністрації. Цей напад він назвав кампанією з дестабілізації Центральної Європи.
- 10 червня стало відомо, що хакери зламали особисту електронну пошту глави канцелярії премʼєр-міністра Польщі та його дружини. Міхал Дворчик повідомив, що хакери також змогли проникнути на його акаунти в соцмережах. На його думку, до цього, імовірно, можуть бути причетні Росія чи Білорусь. Він зазначив, що викрадена з поштової скриньки інформація публікувалася в соцмережі Telegram.
- Пізніше стало відомо, що в Польщі скликають закрите засідання Сейму. 18 червня уряд Польщі прямо звинуватив Росію в кібератаках.