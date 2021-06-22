Канали Ахметова запускають цикл телепрограм про деолігархізацію
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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УНІАН фото
Телеканали олігарха Ріната Ахметова запускають цикл програм про «найголовнішу реформу» президента Володимира Зеленського — деолігархізацію.
Про це повідомляється на сайті каналу «Україна 24».
«За найголовнішою реформою президента Володимира Зеленського ми будемо спостерігати в режимі реального часу», — зазначили там.
Прем’єра програми відбудеться 3 липня на каналі «Україна 24». А 6 липня на каналі «Україна» покажуть її повтор. Сама ж програми виходитиме щотижня.
Телеканали «Україна» та «Україна 24» входять до медіахолдингу «Медіа Група Україна». Також туди входять канали «Футбол 1/2/3», НЛО ТВ, Індиго ТВ та сайт segodnya.ua. Власником холдингу є компанія СКМ — основний актив олігарха Ріната Ахметова.
Сам Ахметов вже тривалий час стабільно посідає перше місце за статками і є найбагатшою людиною України. У 2021 році Forbes оцінив його статки у 7,6 мільярда доларів.
- Нагадаємо, що Зеленський 2 червня подав до Верховної Ради свій законопроєкт про деолігархізацію. Також глава держави заявив про намір винести питання про статус олігархів на Всеукраїнський референдум.
- Відповідно до законопроєкту визначати, хто є олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО) за чотирма критеріями. Потім олігархів вноситимуть у відповідний реєстр, доступ до якого буде публічним. Сам закон щодо олігархів після набуття чинності діятиме 10 років.
- Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що критеріям, за якими можуть внести в реєстр олігархів, відповідають бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.