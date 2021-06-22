Канали Ахметова запускають цикл телепрограм про деолігархізацію

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Телеканали олігарха Ріната Ахметова запускають цикл програм про «найголовнішу реформу» президента Володимира Зеленського — деолігархізацію.

Про це повідомляється на сайті каналу «Україна 24».

«За найголовнішою реформою президента Володимира Зеленського ми будемо спостерігати в режимі реального часу», — зазначили там.

Прем’єра програми відбудеться 3 липня на каналі «Україна 24». А 6 липня на каналі «Україна» покажуть її повтор. Сама ж програми виходитиме щотижня.

Телеканали «Україна» та «Україна 24» входять до медіахолдингу «Медіа Група Україна». Також туди входять канали «Футбол 1/2/3», НЛО ТВ, Індиго ТВ та сайт segodnya.ua. Власником холдингу є компанія СКМ — основний актив олігарха Ріната Ахметова.

Сам Ахметов вже тривалий час стабільно посідає перше місце за статками і є найбагатшою людиною України. У 2021 році Forbes оцінив його статки у 7,6 мільярда доларів.