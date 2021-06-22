РНБО проведе засідання через поширення у світі коронавірусного штаму «Дельта»

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Рада нацбезпеки і оборони 23 червня планує провести присвячене коронавірусу засідання. Там обговорюватимуть поширення у світі коронавірусного штаму «Дельта».

Про це у своєму Facebook написав очільник парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

«Завтра планується засідання РНБО, на якому одне з питань стосується саме загрози появи в Україні «індійського» штаму. Українці втомилися від карантинних обмежень, але ситуація справді загрозлива», — пояснив він.

За словами Радуцького, існує великий ризик того, що хвиля коронавірусу через цей штам дійде і до України. ВООЗ вже зафіксувала «Дельту» у 92 країнах світу. А в Україні наразі немає власних тест-систем для виявлення цього штаму.

Він вважає, що уряд повинен пришвидшити вакцинацію та повернути обовʼязкові ПЛР-тести після перетину кордону.