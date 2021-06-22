Меркель отримала другу дозу COVID-вакцини. Цього разу Moderna
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- Костя Андрейковець
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Florian Gaertner / Contributor / Getty
Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала другу дозу вакцини від коронавірусу. Їй вкололи препарат американської компанії Moderna.
Про це повідомив представник уряду ФРН, передає AFP.
Повторне щеплення Меркель зробили кілька днів тому. 16 квітня канцлер отримала першу дозу вакциною виробництва британсько-шведської фірми AstraZeneca. До неї щеплення зробили президенту Німеччини.
- У Німеччині вакцинація стартувала в кінці грудня. Німцям колять препарати від BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.
- У травні для людей, які повністю вакцинувалися проти коронавірусу або одужали після нього, скасували низку обмежень.
- Напередодні німецькі статисти повідомили, що антикоронавірусний локдаун вплинув на стрибок народжуваності. У Німеччині зафіксували рекордний показник за останні 20 років — у країні за місяць народилися майже 66 тисяч немовлят.