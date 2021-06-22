Меркель отримала другу дозу COVID-вакцини. Цього разу Moderna

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Florian Gaertner / Contributor / Getty

Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала другу дозу вакцини від коронавірусу. Їй вкололи препарат американської компанії Moderna.

Про це повідомив представник уряду ФРН, передає AFP.

Повторне щеплення Меркель зробили кілька днів тому. 16 квітня канцлер отримала першу дозу вакциною виробництва британсько-шведської фірми AstraZeneca. До неї щеплення зробили президенту Німеччини.