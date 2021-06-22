Меркель получила вторую дозу COVID-вакцины. На этот раз Moderna

Канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины от коронавируса. Ей укололи препарат американской компании Moderna.
Об этом сообщил представитель правительства ФРГ, передает AFP.
Повторную прививку Меркель сделали несколько дней назад. 16 апреля канцлер получила первую дозу вакциной производства британско-шведской фирмы AstraZeneca. До нее прививку сделали президенту Германии.
- В Германии вакцинация стартовала в конце декабря. Немцам колят препараты от BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.
- В мае для людей, которые полностью вакцинировались от коронавируса или выздоровели после него, отменили ряд ограничений.
- Накануне немецкие статисты сообщили, что антикоронавирусный локдаун повлиял на скачок рождаемости. В Германии зафиксировали рекордный показатель за последние 20 лет — в стране за месяц родились почти 66 тысяч младенцев.