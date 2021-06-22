В Україні розпочинається вакцинація робочих колективів: скільки людей потрібно та які умови

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Міністерство охорони здоров’я розпочинає вакцинацію від коронавірусу робочих колективів. Для цього потрібно, щоб було щонайменше 50 охочих вакцинуватися.

Про це пише пресслужба МОЗ.

«Організовані колективи вакцинують у кожному регіоні України в тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Цей процес відбуватиметься поступово та залежатиме від кількості мобільних бригад з імунізації. Водночас навчання медичного персоналу для вакцинації продовжується, а кількість бригад постійно зростає», — йдеться у повідомленні.

Щеплення проводитимуть мобільні бригади вакциною від Pfizer. Колективи, які запишуться на вакцинацію, будуть самі відповідальні за її проведення. Вони мають призначити людину, яка займатиметься підготовкою та організацією процесу, а також сформує і подасть списки охочих вакцинуватися.

Напередодні вакцинації колективи мають підготувати спеціальне приміщення для проведення щеплення, ще одне — для медичного спостереження за людьми після вакцинації, а також необхідну кількість медичних масок.