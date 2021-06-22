Київ накрила пилова буря. Пісок принесло з астраханських напівпустельних степів
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- Костя Андрейковець
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Соколовська Інна / УНІАН
У Києві та передмістях з 12:00 різко погіршилася видимість, а все небо ніби затягнуло смогом. У соцмережах люди скаржаться на утруднене дихання і пісок у роті.
При цьому дані карти якості повітря свідчать про нормальний стан повітря в Києві.
Метеоролог Валерій Латуха повідомив, що по Лівобережній Україні йде пилова буря. Пісок (пилову хмару) несе з астраханських напівпустельних степів. Латуха також опублікував супутникові знімки хмари.
За день до того астраханський суховій зняли на відео в Росії.
- Раніше синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості північних, західних і східних областей. В Україну зайшов антициклон Zoe. До кінця тижня у більшості областей України буде до +36 °С, а послаблення спеки очікується тільки на вихідних.