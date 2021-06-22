СБУ викрила оборудку на «Укрзалізниці»: ділки витратили 200 мільйонів гривень на легкозаймисті матеріали для ремонту у вагонах

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Компанію «Укрзалізниця» викрили у купівлі матеріалів для ремонту пасажирських місць у вагонах, які не відповідають вимогам безпеки пасажирських перевезень, на 200 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За попередніми даними досудового розслідування, оборудку у 2016 році організували представники держтовариства і кількох афілійованих комерційних структур. Замість продукції встановленого стандарту переможці тендеру відвантажували держпідприємству неякісні товари, зокрема, з легкозаймистих матеріалів.

Під час обшуків вдома та на місці роботи учасників схеми виявили технічну та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання про повідомлення організаторам оборудки підозри та обрання запобіжних заходів.