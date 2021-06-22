СБУ викрила оборудку на «Укрзалізниці»: ділки витратили 200 мільйонів гривень на легкозаймисті матеріали для ремонту у вагонах
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Компанію «Укрзалізниця» викрили у купівлі матеріалів для ремонту пасажирських місць у вагонах, які не відповідають вимогам безпеки пасажирських перевезень, на 200 мільйонів гривень.
Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За попередніми даними досудового розслідування, оборудку у 2016 році організували представники держтовариства і кількох афілійованих комерційних структур. Замість продукції встановленого стандарту переможці тендеру відвантажували держпідприємству неякісні товари, зокрема, з легкозаймистих матеріалів.
Під час обшуків вдома та на місці роботи учасників схеми виявили технічну та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.
Наразі вирішується питання про повідомлення організаторам оборудки підозри та обрання запобіжних заходів.
- У листопаді 2020 року «Укрзалізниця» під час службової перевірки виявила низку економічних порушень, які завдали збитків компанії на суму понад 8,5 мільйона гривень. Усі матеріали були передані НАБУ.
- Нагадаємо, 8 квітня правоохоронці провели обшуки в «Укрзалізниці» через схеми незаконного ввезення в Україну з Росії понад 600 залізничних вагонів в обхід санкцій. Їх поставили на облік за підробленими документами, а в частини з них торік закінчився термін експлуатації.
- 15 квітня Нацполіція прийшла з обшуками до «Укрзалізниці» через закупівлю масел і змащувальних матеріалів у 2019—2021 роках за завищеними цінами. Розслідується розкрадання майже 145 мільйонів гривень на закупівлі неякісних матеріалів для УЗ і Міноборони.