Путін назвав Революцію Гідності «українською трагедією» і звинуватив США в організації «антиконституційного перевороту»

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Пресслужба президента Російської Федерації

Президент Росії Володимир Путін назвав Революцію Гідності «українською трагедією» та звинуватив США в організації «антиконституційного збройного перевороту», а країни Європи — в підтримці «розколу» в Україні у 2014 році.

Про це він написав у присвяченій 80-й річниці початку Великої Вітчизняної війни статті «Бути відкритими, незважаючи на минуле» для німецької щотижневої газети Die Zeit, що розміщена на сайті Кремля.

«Європа активно підтримала антиконституційний озброєний переворот в Україні. З цього все і почалося. Навіщо потрібно було це робити? Тоді чинний президент Янукович вже погодився з усіма вимогами опозиції. Навіщо США організували переворот, а країни Європи — безсило його підтримали, спровокувавши розкол в самій Україні і вихід Криму з її складу?» — наголосив він.

На думку Путіна, багато країн були поставлені перед «штучним вибором — бути або з колективним Заходом, або з Росією».

«Фактично це був ультиматум. До яких наслідків призвела така агресивна політика, ми бачимо на прикладі української трагедії 2014 року», — додав російський президент.

Також він поскаржився на «сильну деградацію» системи європейської безпеки.

«Зростає напруженість, реальними стають ризики нової гонки озброєнь. Ми втрачаємо величезні можливості, які нам дає кооперація, тим більше вона така важлива зараз, коли всі ми зіткнулися зі спільними викликами — пандемією і її важкими соціально-економічними наслідками», — зауважив глава Кремля.

Окремо Путін запевнив, що Росія відкрита до «чесної позитивної взаємодії».