Керівник «Укроборонпрому» відмовився коментувати причини звільнення Мустафи Найєма

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Facebook / Yuriy Husyev

Глава «Укроборонпрому» Юрій Гусєв в інтерв’ю «Бабелю» відмовився пояснити причини звільнення свого заступника з управління активами, колишнього нардепа Мустафи Найєма.

Той працював у концерні з листопада 2019 року, а в кінці квітня 2021-го його посаду скоротили.

Гусєв і Найєм публічно причини звільнення досі не коментували, але за інформацією «Бабеля» останній готував план оздоровлення підприємства, зокрема з виплат боргів за зарплатою на Харківському авіаційному заводі, одному з найбільш проблемних підприємств концерну. Гусєв призначив на підприємство нового директора, а питання зарплат і колективу все одно доручив Найєму. Гусєв і його заступник відкрито посварилися. Після цього посаду Найєма скоротили, а всіх підлеглих передали заступнику з безпеки.

«Я свої кадрові рішення не коментую. Його посаду скасували в рамках оптимізації роботи нашої команди. З Мустафою я знайомий понад десять років і бажаю йому всього найкращого, але в нашій команді він не працює», — відповів Гусєв на запитання про звільнення Найєма.

Керівник «Укроборонпрому» також зауважив, що за час його роботи в концерні звільнили 10% персоналу в різних департаментах — приблизно 30 осіб із 300.