В «Укроборонпромі» з’явиться посада офіцера з кіберзахисту і кіберзброї

Новини

Нужненко Сергій \ УНИАН

У структурі «Укроборонпрому» з’явиться нова посада — офіцер з кіберзахисту і кіберзброї. Про це в інтерв’ю «Бабелю» повідомив керівник концерну Юрій Гусєв.

Він також розповів, що вважає розвиток нових проєктів і продуктів одним з чотирьох пріоритетів на посаді.

«Ми ввели посаду директора з інновацій. На першому конкурсі не встановили переможця і зараз шукаємо людину, яка б рухала інновації. Чому? Безпілотні системи, кіберзброя, нові технологічні та високотехнологічні види зброї — це майбутнє, і нам потрібно думати, яким воно повинно бути», — зазначив керівник концерну.