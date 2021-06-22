ЮНЕСКО заявляє, що деградація екосистем Великого Барʼєрного рифа пришвидчилася

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Manny Moreno / Unsplash

Міжнародна організація ЮНЕСКО вважає, що Великий Барʼєрний риф, який розташований біля Австралії, треба внести у список обʼєктів всесвітньої спадщини, які перебувають у небезпеці.

Про це повідомляє BBC.

У проєкті рішення Комітету всесвітньої спадщини зазначено, що довгострокові перспективи екосистем Великого Барʼєрного рифа погіршилися — від «поганих» до «дуже поганих», а процес їхньої деградації був швидшим і більш масштабним, ніж очікувалося.

Учені вважають, що підвищення температури моря внаслідок глобального потепління є основною причиною серйозного пошкодження рифа. За останні пʼять років на рифі зафіксували кілька випадків «знебарвлення». У звіті ЮНЕСКО зазначено, що попри зусилля уряду Австралії ключових цілей щодо поліпшення якості води на рифі досягти не вдалося.

Культурний орган ООН закликає Австралію вжити «прискорених заходів» з боротьби з глобальним потеплінням, але уряд країни заявив, що «рішуче виступатиме проти» цієї рекомендації, адже її ухвалили начебто на основі застарілих даних.

Якщо Великий Барʼєрний риф все ж внесуть у список, це стане першим випадком, коли природний обʼєкт всесвітньої спадщини опинився у переліку тих, що перебувають під загрозою, насамперед через вплив зміни клімату. Цей статус може допомогти усунути загрози, але також вплине на туризм і тисячі робочих місць в Австралії. Рішення можуть ухвалити на сесії ЮНЕСКО 16—31 липня.