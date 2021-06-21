На Буковині через зливу підтоплені десятки житлових будинків, пошкоджені дороги та мости
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба ДСНС
У Чернівецькій області під час потужної зливи дощовими потоками підтопило житлові будинки та дворогосподарства, а також частково пошкоджене дорожнє покриття.
Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, були підтоплені 80 житлових будинків у восьми населених пунктах, 150 присадибних ділянок у 17 селах.
Як уточнили в Чернівецькій ОДА, підтоплені села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, Боянчук, Товтри, Киселів та Кострижівка.
До того ж частково пошкоджено дороги місцевого значення загальною протяжністю близько 30 км та дорожнє покриття дев’яти мостів у 29 населених пунктах (проїзд до населених пунктів забезпечено).
Також зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.
Станом на 7 годину ранку 21 червня рівень води поступово знижується, рятувальники вже відкачали близько 1 тис. 160 куб. м води. Наразі залишаються підтопленими підвальні приміщення у 29 житлових будинках та 87 присадибних ділянок у 15 населених пунктах, частково залишається без електропостачання село Вікно.
Окремо у ДСНС розповіли, що в місті Дніпро через негоду залишаються підтопленими 23 приватних житлових будинки та 102 дворогосподарства (з 2 червня загалом були частково підтоплені 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств). Рятувальники відкачали вже 605 тис. 218 куб. м води, роботи тривають.
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