Кулеба розповів, за яких умов Україна застосує турецькі безпілотники Bayraktar на Донбасі

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Україна застосовуватиме турецькі безпілотники Bayraktar лише для захисту, якщо Росія почне широкомасштабний наступ на Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі агентству Анадолу.

«Росія подумає двічі перед тим, як планувати великомасштабну операцію або провокацію проти України. Це стосується не тільки БПЛА, а й будь-якого іншого придбаного нами озброєння. Однак якщо Росія все ж розпочне масштабну операцію проти України або перейде в атаку, ми застосуємо БПЛА для захисту своєї території», — запевнив він.

Також Кулеба наголосив, що турецькі безпілотники є високоефективними, а угода сприятлива для обох сторін.

«Туреччина не стала прогинатися під тиском Росії. Туреччина — країна, яка поважає себе і користується повагою інших», — додав міністр.