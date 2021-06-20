Кулеба розповів, за яких умов Україна застосує турецькі безпілотники Bayraktar на Донбасі
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Wikimedia Commons
Україна застосовуватиме турецькі безпілотники Bayraktar лише для захисту, якщо Росія почне широкомасштабний наступ на Україну.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі агентству Анадолу.
«Росія подумає двічі перед тим, як планувати великомасштабну операцію або провокацію проти України. Це стосується не тільки БПЛА, а й будь-якого іншого придбаного нами озброєння. Однак якщо Росія все ж розпочне масштабну операцію проти України або перейде в атаку, ми застосуємо БПЛА для захисту своєї території», — запевнив він.
Також Кулеба наголосив, що турецькі безпілотники є високоефективними, а угода сприятлива для обох сторін.
«Туреччина не стала прогинатися під тиском Росії. Туреччина — країна, яка поважає себе і користується повагою інших», — додав міністр.
- Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтервʼю одному з російських видань «рекомендував» турецьким колегам «припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва». Він також заявляв, що «заохочення агресивних українських ініціатив щодо Криму рівнозначно посяганню на територіальну цілісність Росії».
- У Міністерстві закордонних справ Туреччини прокоментували «рекомендації» Росії припинити військову співпрацю з Україною. В Анкарі наголосили, що угода про продаж безпілотників Україні не зачіпає інших країн, і нагадали, що Росія постачає ракети в Сирію.
- Наразі авіасполучення між РФ та Туреччиною повністю закрито. Ініціатором цього стала Росія, яка назвала причиною активне поширення коронавірусу в Туреччині.