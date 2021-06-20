CША готують нові санкції проти Росії через отруєння Навального й будівництво «Північного потоку — 2»

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Прес-служба Білого Дому

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжить впроваджувати санкції проти російських компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік — 2», та готує новий пакет санкцій проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.

Про це заявив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі CNN.

«Питання у тому, чи ми будемо безпосередньо переслідувати, використовуючи повноваження щодо санкцій, наших європейських партнерів, союзників і друзів. Президент Байден сказав: я не готовий це робити, але я готовий впроваджувати кожні 90 днів санкції проти російських організацій, що беруть участь у будівництві «Північного потоку — 2». Він це робив і продовжить робити», — запевнив радник Байдена.

Також Салліван пояснив, що США введуть санкції щодо Росії за використання хімічної зброї проти Навального, щойно зможуть «переконатися, що ми досягаємо правильної мети».

«Ми увесь час давали зрозуміти, що не будемо стримуватися від реагування — чи це інцидент з Solar Winds [масштабна кібератака через програмне забезпечення компанії-розробника], чи втручання у вибори, чи справа Навального, якщо йдеться про відповідь на шкідливу діяльність Росії», — наголосив він.