Євро-2020: вирішальний матч України проти Австрії судитиме турецька бригада арбітрів
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Joma
Матч групового раунду Євро-2020 між збірними України та Австрії, в якому вирішуватиметься, хто з команд вийде до 1/8 фіналу, розсудять турецькі арбітри.
Про це повідомляє Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
Так, головним арбітром матчу призначили Джюнейта Чакира.
Зазначимо, що він вже неодноразово судив українську збірну: на Євро-2012 — матч зі Швецією (2:1 на користь України), на відборі Чемпіонату світу 2014 — матч із Францією (2:0 на користь України), під час кваліфікації Євро-2016 — матч зі Словенією (1:1).
Боковими арбітрами будуть Бахаттін Дуран та Тарік Енгюн.
Також відомі четвертий рефері — Даніель Зіберт (Німеччина) та відеоасистент рефері — Массіміліано Ірраті (Італія).
- У першому турі збірна України поступилася збірній Нідерландів із рахунком 2:3.
- У рамках другого туру збірна України обіграла команду Північної Македонії з рахунком 2:1.
- 21 червня Україна та Австрія розіграють друге і третє місця у квартеті. У разі нічиєї в цьому матчі підсумкове місце буде визначатися за додатковими показниками, насамперед за різницею забитих і пропущених мʼячів. В України він кращий — чотири забитих і пропущених мʼячі (у Австрії — 3:3). Щоби посісти друге місце, Україні достатньо нічиєї, Австрії треба перемагати.