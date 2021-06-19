Нардеп Гончаренко: Проти Шарія порушили справи за відмивання доходів і ухилення від сплати податків
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- Ангеліна Шеремет
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YouTube / Анатолий Шарий
Офіс генерального прокурора відкрив кримінальні провадження щодо блогера Анатолія Шарія через ймовірне відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінації у фінансуванні Партії Шарія.
Про це народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко повідомив у Facebook з посиланням на відповідь на свої депутатські звернення.
Офіс Генпрокурора повідомив, що з цього приводу Головне слідче управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України вже веде розслідування.
Національне агентство з питань запобігання корупції зі свого боку повідомило, що під час аналізу звіту Партії Шарія виявили ознаки кримінальних правопорушень: подання завідомо неправдивих відомостей фінансового характеру і невідповідність сум доходів осіб, які фінансували партію, розмірам внеску. Усі матеріали НАЗК передало Нацполіції (уже порушена справа) та Фіскальній службі.
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