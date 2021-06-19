Білий дім заперечив повідомлення про призупинення військової допомоги Україні

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У Білому домі спростували повідомлення про те, що адміністрація США відклала надання допомоги Україні, зокрема військової. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

«Думка про те, що ми стримуємо допомогу Україні у сфері безпеки, — це нонсенс. Буквально минулого тижня — напередодні саміту США та Росії — ми надали пакет допомоги на суму $150 мільйонів, включно із летальною зброєю. Зараз ми надали всю суму, виділену Конгресом у рамках ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки», — заявила Псакі.

Речниця Білого дому наголосила, що США підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.

«Як президент Байден прямо сказав президенту Путіну, ми будемо непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України», — додала вона.

Нагадаємо, що 18 червня видання Politico з посиланням на чотирьох посадовців повідомило, що США заморозили військову допомогу Україні на $100 мільйонів. Чиновники в Раді національної безпеки Сполучених Штатів начебто відклали пропозицію після того, як напередодні саміту президента Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним Росія оголосила про скорочення військ, розміщених поблизу України.