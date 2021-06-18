ВООЗ: Дельта-варіант коронавірусу стає домінуючим у світі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Plastifikator x «Бабель»
Дельта-варіант коронавірусу, який вперше виявили в Індії, стає глобально домінуючим в світі штамом.
Про це заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан, передає Reuters.
«Дельта-варіант впевнено рухається до того, щоб стати домінуючим варіантом у всьому світі через його підвищене передання», — сказав вона.
Цей штам вже масово фіксують, зокрема у Великій Британії.
Високопоставлений чиновник громадської охорони здоровʼя Німеччини передбачив, що штам швидко стане домінуючим, попри загальне зростання вакцинації.
- У травні дослідники повідомляли, що вакцини компаній Pfizer-BioNTech і AstraZeneca високоефективні як проти «індійського» штаму коронавірусу, так і проти найбільш поширеного «британського» (А-варіанту).
- Інше дослідження показало, що Pfizer менш ефективна проти дельта-варіанту, але діє.