ВООЗ: Дельта-варіант коронавірусу стає домінуючим у світі

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Plastifikator x «Бабель»

Дельта-варіант коронавірусу, який вперше виявили в Індії, стає глобально домінуючим в світі штамом.

Про це заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан, передає Reuters.

«Дельта-варіант впевнено рухається до того, щоб стати домінуючим варіантом у всьому світі через його підвищене передання», — сказав вона.

Цей штам вже масово фіксують, зокрема у Великій Британії.

Високопоставлений чиновник громадської охорони здоровʼя Німеччини передбачив, що штам швидко стане домінуючим, попри загальне зростання вакцинації.