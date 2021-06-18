«Наводимо порядок». Зеленський назвав шість питань, які розглянула РНБО
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty
Володимир Зеленський назвав головні результати засідання РНБО, яке відбулося у пʼятницю, 18 червня.
Президент перелічив шість пунктів:
- Схвалено Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу.
Ця стратегія визначає основні напрями та завдання державної військово-промислової політики та передбачає удосконалення системи стандартизації, уніфікації та управління якістю продукції відповідно до стандартів НАТО.
- Розглянуто питання військово-технічної співпраці України з іншими державами.
- Продовжено санкції проти низки осіб, проти яких обмеження були впроваджені рішенням РНБО від 21 червня 2018 року.
- Ухвалено рішення про запровадження санкцій ще проти 12 осіб, які перебувають у статусі субʼєкта підвищеного злочинного впливу.
- Запроваджено санкції щодо Дмитра Фірташа, Павла Фукса, Сергія Чемезова та Михайла Шелкова.
- Анульовано низку ліцензій на видобуток титану та інших ресурсів. Ліцензії, зокрема, на видобуток природного газу, повернуті державі.
Назвавши результати засідання, президент зазначив, що «наводить порядок», та побажав гарних вихідних.
- 19 березня Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти 19 компаній, які користуються надрами України.
- В Україні проведуть аудит усіх дозволів на користування надрами країни, виданих починаючи з 1991 року. У разі виявлення порушень під час видачі дозволів, їх анулюють, а надра повернуть у користування українцям.
- Зеленський заявив, що повернення надр України у власність держави дозволить впровадити «економічний паспорт українця».