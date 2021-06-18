Зеленський купив облігації внутрішньої держпозики на 2,7 млн грн
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Президент Володимир Зеленський купив 100 облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на 2,73 млн гривень.
Покупка відбулася 3 червня, про що він вказав у майновому стані держреєстру декларацій.
Лідер держави придбав облігації через ОТП Банк. Номінальна вартість цінних паперів за одиницю склала 27 345 грн.
В той же день, 3 червня, Зеленський в іншому повідомленні в держреєстрі декларацій вказав, що отримав 2,78 млн грн доходу від погашення вартості ОВДП.
- В кінці березня Зеленський оприлюднив свою декларацію. За 2020 року доходи президента і членів його сімʼї склали понад 22 мільйонів 747 тисяч гривень. З них майже 13,5 мільйона сімʼя отримала від продажу нерухомого майна та земельної ділянки в Іванковичах. Зарплатнею президент отримав 336 тисяч гривень.
- У 2019 доходи сімʼї Зеленського були на рівні 29 млн гривень.