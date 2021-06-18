«Були маніпуляції». Секретар РНБО Данілов заявив, що Центр протидії дезінформації все ж працює

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Юлія Вебер / «Бабель»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО працює, і його штат вже налічує 15 осіб. Інтервʼю керівниці ЦПД Поліни Лисенко він назвав «маніпулятивним».

Про це Данілов розповів під час брифінгу.

«Не зовсім коректно було подане інтерв’ю керівником Центру. Більш того, ми вважаємо, що були певні маніпуляції, коли в неї брали інтерв’ю. Потім зʼявилося вже інтервʼю, а ситуація була дещо інша. Я можу сказати, що не тільки пані Поліна працює в цьому центрі. В Апараті РНБО проходять певні процедури, працюють приблизно 15 людей на сьогоднішній день. Більш того, до роботи Центру залучені представники відомств, які відкомандировані до нього. Це представники СБУ, які займаються аналітичними матеріалами, це представники Служби зовнішньої розвідки і інших структур», — сказав секретар.

Данілов не уточнив, які саме і з чиєї сторони маніпуляції. Також він не озвучив суть претензій до подачі інтервʼю.

Секретар запевнив, що Центр працює і кожен день аналізує інформаційний простір як всередині країни, так і в Росії. Данілов додав, що ЦПД вже опрацьовує «певні кейси».

Він однак підтвердив слова Лисенко про те, що вона працює без зарплати.

«Зарплату пані Поліна дійсно не отримувала, тому що зараз йде реєстрація Центру, але це не означає, що він не працює. Зараз всі повноваження організаційно не певний проміжок часу взяв Апарат РНБО», — сказав він.