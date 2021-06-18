«Были манипуляции». Секретарь СНБО Данилов заявил, что Центр противодействия дезинформации все же работает

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО работает, и его штат уже насчитывает 15 человек. Интервью руководительницы ЦПД Полины Лысенко он назвал «манипулятивным».

Об этом Данилов рассказал во время брифинга.

«Не совсем корректно было подано интервью с руководителем Центра. Более того, мы считаем, что были определенные манипуляции, когда у нее брали интервью. Потом появилось уже интервью, а ситуация была несколько иная. Я могу сказать, что не только госпожа Полина работает в этом центре. В Аппарате СНБО проходят определенные процедуры, работают примерно 15 человек на сегодняшний день. Более того, к работе Центра привлечены представители ведомств, откомандированные к нему. Это представители СБУ, которые занимаются аналитическими материалами, это представители Службы внешней разведки и других структур», — сказал секретарь.

Данилов не уточнил, какие именно и с чей стороны манипуляции. Также он не озвучил суть претензий к подаче интервью.

Секретарь заверил, что Центр работает и каждый день анализирует информационное пространство как внутри страны, так и в России. Данилов добавил, что ЦПД уже прорабатывает «определенные кейсы».

При этом он подтвердил слова Лысенко о том, что она работает без зарплаты.

«Зарплату госпожа Полина действительно не получала, потому что сейчас идет регистрация Центра, но это не значит, что он не работает. Сейчас все полномочия организационно на определенный промежуток времени взял Аппарат СНБО», — сказал он.