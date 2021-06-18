УЄФА може перенести фінал Євро-2020 з Лондону, якщо Англія не скасує карантин для VIP-гостей та уболівальників
- Автор:
- Софія Телішевська
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Wikimedia
УЄФА підтвердила, що розглядає можливість перенесення фіналу та півфіналів Євро-2020 з лондонського стадіону «Уемблі» до столиці Угорщини Будапешту. Причина у тому, що британська влада зобовʼязує іноземців проходити 10-денну самоізоляцію.
Таким чином 2,5 тисячі офіційних осіб та ще тисячі уболівальників можуть змусити проходити самоізоляцію, пише Reuters.
«Завжди є план на випадок непередбачених ситуацій, але ми впевнені, що останній тиждень пройде у Лондоні», — йдеться в заяві УЄФА.
Спілка не вдоволена таким станом речей та очікує, що уряд країни дозволить VIP-персонам не проходити самоізоляцію. Йдеться про керівництво УЄФА та ФІФА, політиків та спонсорів.
Водночас влада Британії побоюється, що це призведе до зростання захворюваності на коронавірус і може спровокувати негативну реакцію у громадськості, адже звичайні люди змушені дотримуватися усіх обмежень.
Англія вимагає від прибулих в країну з «жовтої» або «червоної» зони епідбезпеки відбути 10-денну самоізоляцію. Наразі всі країни, які беруть участь в Євро-2020, за розподілом уряду Великої Британії, «жовті», а Туреччина «червона».
Під час півфіналів та фіналу Євро-2020 «Уемблі» буде заповнений на 50%. Загалом стадіон може помістити 90 тисяч уболівальників.
Водночас Угорщина дозволяє заповнювати свої стадіони на 100%. Так, будапештська «Пушкаш-Арена» 15 червня могла прийняти на матчі між Угорщиною та Португалією 67 тисяч вболівальників.
- 19 червня на стадіоні «Пушкаш» відбудеться поєдинок між збірними Угорщини та Франції. Також там Португалія зіграє проти Франції у груповому етапі, а ще 27 червня відбудеться матч 1/8 фіналу.
- Наразі у плей-оф Євро-2020 вийшли три команди: Італія, Нідерланди та Бельгія. Загалом у цій стадії буде 16 команд. Фінал Євро пройде 11 липня.
- Україна та Австрія 21 червня розіграють друге і третє місця в квартеті. У разі нічиєї в цьому матчі підсумкове місце буде визначатися за додатковими показниками, насамперед за різницею забитих і пропущених мʼячів. В України він краще — чотири забитих і пропущених мʼячі (у Австрії — 3:3).