Фонд держмайна вирішив передати Гостиний двір Міністерству культури

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Wikipedia / Sergiy Klymenko

Фонд державного майна ухвалив рішення передати будівлю Гостиного двору в Києві у підпорядкування Міністерству культури та інформаційної політики.

Про це повідомив у Telegram голова Мінкультури Олександр Ткаченко.

За словами міністра, 17 червня відбулось перше засідання комісії з питань передачі пам’ятки національного значення. До неї увійшли представники Мінкультури, заповідника «Софія Київська» та Фонду держмайна.

«А сьогодні комісія оглянула об’єкт та винесла рішення, що передача Гостиного двору в управління МКІП відбудеться 29 червня», — повідомив Ткаченко.

Міністр додав, що після завершення передачі розпочнеться розробка проєктно-кошторисної документації та перші протиаварійні роботи для збереження історичної будівлі.