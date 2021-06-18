Італія почала видавати COVID-паспорти
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Jacek Dylag / Unsplash
Італія долучилася до системи Євросоюзу «Зелений паспорт» із видачі цифрових сертифікатів для вакцинованих або видужалих від коронавірусу.
Відповідний указ у четвер, 17 червня, підписав премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі.
Зазначимо, з «паспортом» люди, які були повністю вакциновані, вилікувалися від Covid-19 або отримали негативний результат тесту, можуть завантажити сертифікат, що дозволить їм вільно переміщатися країнами Євросоюзу.
Для отримання сертифікату громадяни Італії зможуть використовувати спеціально створений онлайн-портал.
Сертифікат італійською, англійською, французькою або німецькою мовою буде доступний для друку і перегляду на комп’ютері, планшеті чи смартфоні. Він міститиме сканований QR-код.
За словами міністра закордонних справ Луїджі Ді Майо, незабаром в Італії також скасують вимогу носити захисні маски на вулицях.
«Можливість знімати маску на вулиці, починаючи з цього літа — це мета уряду, і вона близька», — написав він на своїй сторінці у Facebook.
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