Лідер КНДР Кім Чен Ин: Країна повинна готуватись до діалогу та конфронтації із США

Новини

Loco Steve / Flickr

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країні необхідно підготуватися до «діалогу і конфронтації» з США — «особливо повністю підготуватися до конфронтації».

Про це він заявив на зустрічі керівників вищої ланки правлячої Трудової партії, цитує BBC.

Він сказав, що їм потрібно «особливо добре підготуватися до конфронтації, щоб захистити гідність держави і інтереси для незалежного розвитку», а також гарантувати мир і безпеку Північної Кореї. Лідер КНДР наголосив, що країна «різко і оперативно» відреагує на будь-які події та зосередить зусилля на встановленні стабільного контролю над ситуацією на Корейському півострові.

Раніше Північна Корея відкидала спроби адміністрації президента Джо Байдена встановити дипломатичні відносини. Це перший раз, коли Кім безпосередньо прокоментував адміністрацію Байдена. Відносини Кіма з нею досі були напруженими.

Перед виборами в США Байден назвав Кіма «шибеником», а за кілька днів до інавгурації Байдена Північна Корея влаштувала демонстрацію сили, влаштувавши військовий парад, на якому була продемонстрована нова балістична ракета.

У квітні Байден назвав Північну Корею «серйозною загрозою» глобальній безпеці, що викликало гнівну відповідь Північній Кореї, яка заявила, що заява відображає намір Байдена «продовжувати проводити ворожу політику» щодо країни.

Вашингтон також недавно завершив огляд своєї політики щодо Північної Кореї і заявив, що США будуть продовжувати прагнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

Зазначимо, що Кім раніше тричі зустрічався з попередником Байдена Дональдом Трампом, але переговори про денуклеаризацію в підсумку зайшли в глухий кут.