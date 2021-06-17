У день народження Гандзюк біля будівлі МВС палили фаєри

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У Києві біля будівлі Міністерства внутрішніх справ пройшла акція в день народження херсонської активістки Катерини Гандзюк, яка була вбита у 2018 році. Близько 200 активістів вимагали справедливого розслідування.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

В акції брали участь ініціатива «Хто замовив Катю Гандзюк», адвокат Масі Найєм, а також активісти Сергій Стерненко і Роман Ратушний.

Учасники хотіли запитати у керівників міністерства, зокрема у міністра Арсена Авакова, про розслідування справи та дізнатися, чому досі не покарані замовники нападу, зокрема колишній голова Херсонської облради Владислав Мангер.

Активісти заявили про саботаж справи з боку Арсена Авакова та його заступника Антона Геращенка. Причетними до вбивства вони вважають колишнього керівника Національної поліції Херсонської області Артура Мерікова (міг попередити організатора) і колишнього підлеглого Мерікова Сергія Курділова (імовірно, вів слідство хибним шляхом).

Учасники акції написали на асфальті прізвища Аваков, Геращенко, Меріков, Курділов і перекреслили їх червоними смугами. У кінці вони запалили фаєри.

Зіткнень з поліцією не було. До активістів з МВС ніхто не вийшов.