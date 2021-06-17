Лідер республіканців розкритикував Байдена за «слабкість» позицій на саміті з президентом РФ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Лідер республіканської партії Кевін Маккарті розкритикував саміт президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним, заявивши про «слабкість» позицій очільника Білого дому.
Про це повідомляє CNN.
Він наголосив, що у питанні кібератак не повинно існувати жодних списків з 16 структур.
«Чого бракує в списку? Та вся американська інфраструктура має бути поза досяжністю для кібератак», — зазначив Маккарті.
Він нагадав, що у російській вʼязниці утримують двох ветеранів морської піхоти, а також Путін мовчить про увʼязнення опозиціонерів його режиму.
«Знаючи ці факти, президент Байден повинен був використати саміт, щоб відстояти наші національні інтереси і надіслати світові повідомлення про те, що Сполучені Штати будуть притягувати Росію до відповідальності за низку проступків. На жаль, президент Байден дав Володимиру Путін пас», — зазначив лідер республіканської партії.
Також він нагадав Байденові, як 45-ий президент США Дональд Трамп у 2018 році, відмовився підтримати оцінку уряду США про те, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року, сказавши, що він «не бачить жодної ознак причетності».
- 16 червня в Женеві відбулася зустріч Байдена і Путіна, на якій вони обговорили Україну, кібератаки, російсько-американські відносини, Арктику і багато інших питань.
- Байден на підсумковій пресконференції розповів, що заявив голові РФ про цілковиту підтримку України та готовність реагувати на атаки проти союзників.
- Путін за підсумками зустрічі був більш багатослівним. Він сказав, що теми України він з Байденом торкався, але «не дуже докладно».