РНБО таки збереться 18 червня. Розглянуть нові санкції, стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу і питання під грифом «Таємно»

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Пресслужба Офісу президента України

Рада національної безпеки й оборони збереться на засідання у п’ятницю, 18 червня.

Про це повідомляється на сайті РНБО.

Як зазначається, засідання розпочнеться о 17:00, після чого орієнтовно через годину відбудеться брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова.

Під час засідання Рада національної безпеки й оборони розгляне стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України та застосування персональних санкцій.

Окрім цього, на засіданні виступить із доповіддю голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах.

Ще одне питання, яке обговорюватимуть на засіданні РНБО, засекречене і вказане під грифом «Таємно».