Путін після першої зустрічі з Байденом заявив, що Росія готова до «подальшого діалогу» зі США
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом заявив, що РФ відкрита до подальшого діалогу з США.
Про це повідомляє ТАСС.
«Ми зі свого боку будемо захищати наші інтереси. Ми готові до продовження цього діалогу настільки, наскільки буде готова американська сторона», — сказав Путін і висловив надію, що ніхто не буде заважати його американському колезі Джо Байдену «спокійно працювати».
За словами Володимира Путіна, образ, який створюють ЗМІ президенту США Джо Байдену, не відповідає дійсності, в реальності глава Білого дому є «справжнім професіоналом, з яким треба дуже уважно працювати».
«Я хочу сказати, що той образ — образ президента Байдена, який малює і наша, і навіть американська преса, — не має нічого спільного з дійсністю», — сказав очільник Кремля.
- 16 червня в Женеві відбулася зустріч Байдена і Путіна, на якій вони обговорили Україну, кібератаки, російсько-американські відносини, Арктику і багато інших питань.
- Байден на підсумковій пресконференції розповів, що заявив голові РФ про цілковиту підтримку України та готовність реагувати на атаки проти союзників.
- Путін за підсумками зустрічі був більш багатослівним. Він сказав, що теми України він з Байденом торкався, але «не дуже докладно».