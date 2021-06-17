Уряд скасував заборону на вʼїзд з території Індії

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ВІктор Борисов / УНІАН

Кабінет міністрів скасував заборону на вʼїзд до України з Індії.

Про це йдеться у відповідній постанові від 16 червня.

Заборона діяла з 2 травня. Тепер уряд дозволив вʼїзд громадянам, які прибули з Індії і перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів.

Виданню «Українська правда» цю інформацію підтвердили в Державній прикордонній службі. Тепер на іноземців, які прибувають з Індії (за винятком певних категорій: дипломати, біженці, іноземці, які постійно проживають на території Україн тощо), поширюються стандартні вимоги для в’їзду. Це наявність полісу страхування, негативний ПЛР-тест або негативний експрес-тест, які проведено не більш ніж за 72 години до перетину державного кордону, чи документ, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях. Самоізоляція для українців, які прибули з Індії, скасовується.