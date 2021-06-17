Уряд скасував для мешканців окупованих територій тести та самоізоляцію

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Державна прикордонна служба України

Уряд України з 17 червня скасував обовʼязкову самоізоляцію та ПЦР-тести для тих, хто прибуває з окупованих територій Донбасу. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відтак, відсьогодні громадяни України, які вимушено проживають на окупованих територіях, можуть безперешкодно перетинати КПВВ. Оскільки зараз по всій країні «зелена» зона, тому тести не потрібні. Якщо ситуація із коронавірусом погіршиться, їх можуть повернути.

Зазначимо, що бойовики блокують роботу майже всіх пунктів пропуску. Із семи КПВВ повноцінно працює тільки пункт у Станиці Луганській, пункт «Новотроїцьке» окупанти розблоковують рух двічі на тиждень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя розпочало записувати бажаючих вакцинуватися від коронавірусу з окупованих Криму і окремих територій Донецької і Луганської областей. Запис відбувається за номером контакт-центру МОЗу — 0 800 60 20 19. В першу чергу записатися пропонують людям з пріоритетної групи (від 65 років і старше).