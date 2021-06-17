У «Слузі народу» повідомили про перенесення засідання РНБО
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ковальчук Віктор / УНІАН
У п’ятницю, 18 червня, Рада національної безпеки і оборони (РНБО), найімовірніше, не збереться на засідання щодо аудиту дозволів на користування надрами.
Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Є багато питань, але насамперед готується РНБО з питань надр... Учора я дивився, що стосовно аудиту ще триває процес, і тому я думаю, що [засідання РНБО] буде перенесено на тиждень, тобто в цю пʼятницю, найімовірніше, його не буде», — заявив він.
Також Арахамія уточнив, що аудит готовий на 95%.
- 19 березня Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти 19 компаній, які користуються надрами України.
- В Україні проведуть аудит усіх дозволів на користування надрами країни, виданих починаючи з 1991 року. У разі виявлення порушень під час видачі дозволів, їх анулюють, а надра повернуть у користування українцям.
- Зеленський заявив, що повернення надр України у власність держави дозволить впровадити «економічний паспорт українця».