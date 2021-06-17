Світовий банк відмовився допомагати Сальвадору із запровадженням біткоїна як платіжного засобу

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«Бабель»

Світовий банк не може допомогти Сальвадору із впровадженням у країні біткоїнів як платіжного засобу через стурбованість з приводу прозорості та впливу їх майнінгу на навколишнє середовище.

Про це представник Світового банку заявив в електронному листі Reuters.

«Ми сповнені рішучості допомагати Сальвадору різними способами, у тому числі у забезпеченні прозорості валюти і регуляторних процесів. Уряд дійсно звертався до нас за допомогою щодо біткоїнів, але це не те, що Всесвітній банк може підтримати, враховуючи недоліки щодо навколишнього середовища і прозорості валюти», — сказав представник банку.

Раніше міністр фінансів Сальвадору Алехандро Селайя заявив, що країна звернулася за допомогою до Банку, оскільки прагне використовувати криптовалюту як законний платіжний засіб поряд з доларом США. Країна хотіла, аби Світовий банк допоміг із регуляціями щодо криптовалюти та її запровадженням. Також Селайя заявив, що МВФ «не проти» впровадження біткоїнів (сам Фонд поки на запит не відповів).

Як пише BBC, рішення Світового банку може означати, що країна може не вкластись у тримісячний термін із запровадження біткоїнів у країні.

Згідно з законодавством, біткоїн стане законним платіжним засобом разом з доларом США протягом 90 днів після схвалення Конгресом. Новий закон означає, що кожен бізнес повинен приймати біткоїн як платіжний засіб для товарів або послуг, якщо тільки він не може надати технології, необхідні для обробки транзакції.

Цей крок спростить для сальвадорців, що живуть за кордоном, відправлення грошей додому. Зазначимо, що економіка Сальвадору значною мірою залежить від грошових переказів з інших країн, які становлять близько 20% валового внутрішнього продукту країни. Зараз понад два мільйони сальвадорців живуть за межами країни, але продовжують відправляти додому понад $4 мільярди на рік.