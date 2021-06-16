Євро-2020: Італія розгромила Швейцарію з рахунком 3:0
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Збірна Італії обіграла Швейцарію з рахунком 3:0 в поєдинку групового етапу Чемпіонату Європи на римському «Стадіо Олімпіко».
Рахунок мав бути відкритий на 19-й хвилині — гравець Італії Джорджо Кʼєлліні забив після подачі з кутового, але після підказки арбітрів гол не зарахували через гру рукою. Перший зарахований гол забили на 26-й хвилині зустрічі. Автор — італієць Доменіко Берарді.
У другому таймі на 52-й хвилині у ворота швейцарців забив Манюель Локателлі (дальній удар), а вже на 89-й — Чиро Іммобіле.
- Таким чином, на першому місці в групі А Італія (6 очок) — збірна забезпечила собі вихід в плей-офф. Друге місце у Уельсу (4 очки), третє — у Швейцарії (1 очко), і останне у Туреччини (0).
- 20 червня в наступному турі Італія буде грати з Вельсом, а Туреччина — зі Швейцарією.
- Збірна України 17 червня грає з Північною Македонією. На поле команди вийдуть о 16:00. Усі матчі української збірної на Євро-2020 транслюють телеканали «Футбол» і «Україна».