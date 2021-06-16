«Проблиски довіри» та «жодних ілюзій». Головні тези з пресконференції Путіна після зустрічі з Байденом

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Пресслужба президента Російської Федерації

У Женеві 16 червня відбулася зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена. Вони вперше особисто спілкувалися у статусі президентів, після чого Путін провів пресконференцію, а Байден виступить незабаром — окремо.

Путін повідомив, що Росія та США ухвалили рішення повернути послів своїх країн у Вашингтон і Москву відповідно і що в них була розмова про взаємний обмін увʼязнених громадян.

«МЗС і Державний департамент США почнуть консультації щодо всього комплексу взаємодії на дипломатичному треку. Там накопичилося багато завалів. Американська сторона налаштована шукати рішення», — сказав Путін і додав, що не побачив ворожості під час переговорів з Байденом.

Також він заявив, що єдине зобовʼязання Росії перед Україною — це виконання Мінських угод щодо Донбасу.

«Якщо українська сторона готова до цього, то ми підемо цим шляхом — без жодного сумніву», — сказав Путін і повідомив, що тему України на зустрічі з Байденом теж обговорювали.

«Так, ця тема порушувалася. Не можу сказати, що дуже докладно. Але наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден із тим, що в основі врегулювання ситуації на сході України повинні лежати Мінські угоди», — сказав президент Росії.

Також Путін акцентував, що на переговорах він побачив «проблиски довіри».

«Зустріч із Байденом була в цілому результативною, але це не змагання, щоб говорити про рахунок на табло», — зазначив Путін.

Також Москва і Вашингтон домовилися почати консультації з кібербезпеки.

І на запитання журналіста Путін порушив тему Навального. За його словами, опозиціонер Олексій Навальний «свідомо хотів бути затриманим» у Росії після повернення з Німеччини.

«З приводу нашої несистемної опозиції і громадянина, про якого ви згадали. По-перше, людина ця знала, що порушує чинний в Росії закон. Його не вимагали органи влади на реєстрацію. Щойно він вийшов з лікарні та розмістив свої відеосюжети в інтернеті, така вимога виникла. Він не зʼявився, проігнорував вимогу закону. Його оголосили в розшук», — сказав він.

Також Росія і США ухвалили спільну заяву щодо стратегічної стабільності, однак не обмінялися запрошеннями для взаємних візитів.

«Байден поки не запрошував мене в гості, я поки теж не робив такої пропозиції. Для цього повинні визріти певні умови», — наголосив Путін.

Він резюмував, що якщо після зустрічі з Байденом, як у 2016 році після саміту з Трампом, США запровадять щодо Росії санкційні заходи, то «це означатиме втрачені можливості».