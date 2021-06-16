Бойовики «ЛНР» заявляють, що допитали Протасевича й збираються звертатися до міжнародних судів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Представники бойовиків «Луганської народної республіки» провели слідчі дії із затриманим в Мінську колишнім головним редактором Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем.
Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.
На брифінгу самопроголошений «генеральний прокурор ЛНР» Сергій Горенко подякував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку за сприяння. За його словами, отримані «свідчення» Протасевича дозволять звернутися в міжнародні правозахисні інстанції — Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) і Міжнародний кримінальний суд (МКС).
За словами Горенка, «в результаті проведеної роботи республіканським правоохоронцям вдалося отримати достатні неспростовні докази причетності» Протасевича до діяльності батальйону «Азов».
Пізніше російські ЗМІ повідомили, що «прокуратура ДНР» також проводить перевірку причетності Протасевича до «Азову».
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 26 травня Комітет державної безпеки Білорусі офіційно звинуватив Протасевича в тому, що він воював на Донбасі в українському полку «Азов». На це одразу відреагував засновник полку «Азов» та його перший командир Андрій Білецький. Він підтвердив, що Протасевич справді був на Донбасі разом з його полком, але працював там як журналіст.
- 27 травня у «ЛНР» порушили справу щодо Протасевича, а 1 червня бойовики звернулися до Лукашенка з проханням передати опозиціонера для «слідчих дій». У відповідь самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не проти, щоб представники «ЛНР» допитали Протасевича.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив про наслідки для білоруської влади, якщо вона дозволять бойовикам «ЛНР» допитати Протасевича.