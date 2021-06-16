МОЗ оприлюднив нові карантинні норми. Що вони передбачають?

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Міністерство охорони здоровʼя оприлюднило перелік нових карантинних норм, які будуть діяти в Україні до 31 серпня. На всій території країни встановлюється «зелений» рівень епідемічної небезпеки, а тому обмеження помʼякшені.

Масковий режим залишається обовʼязковим (майже). Маски потрібно носити в громадському транспорті, під час масових заходів, в закладах всіх типів і кінотеатрах.

Винятки лише в тому випадку, якщо у всіх учасників і організаторів заходу є негативний ПЛР-тест (зроблений не пізніше 72 годин) або негативний експрес-тест (не пізніше 72 годин) на визначення антигену коронавірусу або документ, який підтверджує повну вакцинацію.

При «зеленому» рівні в Україні перетин кордону з будь-яких країн безперешкодний для укарінцев або іноземців із посвідкою на проживання. Так само громадяни України вільно можуть перетинати КПВВ.

Для іноземців завжди обовʼязково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19 і один з наступних документів — негативний ПЛР-тест, негативний експрес-тест, документ про повний курс вакцинації препаратом, який включений ВООЗ до переліку екстрено дозволених. Ці ж вимоги будуть діяти для українців та іноземців з посвідкою на проживання у разі встановлення на території України іншого рівня епідемічної небезпеки.

При відсутності таких документів або довідок особа повинна пройти самоізоляцію за допомогою додатку «Дій вдома» або обсервацію у разі відмови або неможливості скористатися цим додатком.

У разі встановлення на території України іншого рівня епідемічної небезпеки перетин КПВВ для громадян України буде вільним при наявності документа про повну вакцинацію. Якщо такого документа немає — потрібно пройти обсервацію (з «Дій вдома») або здати тести на коронавірус на КПВВ.

Нові норми залишають можливість введення в регіонах «жовтих», «помаранчевих» і «червоних» карантинних зон у разі погіршення ситуації із захворюваністю.