Кабмін продовжує карантин до 31 серпня, але обіцяє послабити обмеження

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Facebook / МВС України

Карантин в Україні, запроваджений через пандемію коронавірусу, продовжують до 31 серпня.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 16 червня.

«Кабмін сьогодні офіційно продовжить карантин до 31 серпня», — сказав він.

За словами Шмигаля, також знову будуть послаблені карантинні обмеження.

«Поки в нас «зелений» рівень, то контроль самоізоляції не буде відбуватись через додаток «Вдома». Це дозволить оновити додаток», — додав прем’єр.

Окремо Шмигаль зазначив, що коефіцієнт виявлення позитивних випадків COVID-19 відповідає рекомендованому ВООЗ рівню — 5%.