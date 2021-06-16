ЄС відклав затвердження російської вакцини «Супутник V». Розробники вчасно не надали документи

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Пресслужба уряду Казахстану

Затвердження Європейським союзом російської вакцини проти коронавірусу «Супутник V» відклали через пропуск 10 червня крайнього терміну для подачі необхідних даних.

Про це повідомляє Reuters.

Одне з джерел, чиновник уряду Німеччини, повідомило, що ненадання необхідних даних про клінічні випробування відкладає схвалення препарату щонайменше до вересня.

«Затвердження «Супутника» буде відкладено, ймовірно, до вересня, а можливо й до кінця року», — сказав чиновник на умовах анонімності.

При цьому друге джерело повідомило, що Європейське агентство з нагляду за ліками (EMA) дало розробнику вакцини, російському інституту Гамалія, ще тиждень, щоб надати необхідні дані.

Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) заявив, що перевірка вакцини йде за планом. «Вся інформація про клінічні випробування вакцини «Супутник V» надано, а огляд GCP (загальна клінічна практика) завершений з позитивними відгуками Європейського агентства з лікарських засобів», — сказали в РФПИ.