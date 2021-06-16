Десять депутатів «Голосу» створили власне обʼєднання і висловили недовіру керівництву фракції

Новини

Олексій Гончаренко / Telegram

На тлі розколу у партії «Голос» 10 депутатів її парламентської фракції створили окреме обʼєднання «Справедливість» і оголосили недовіру керівництву.

Про це вони заявили під час засідання Верховної Ради.

До об’єднання увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин. Зазначимо, що це половина парламентської фракції «Голосу» — всього у ній 20 членів.

Олексій Гончаренко / Telegram

Нардепи висловили недовіру голові фракції Ярославу Железняку, «який вже три місяці не збирає засідання фракції попри бажання більшості», а також ініціюють виключення з партії її глави Кіри Рудик, яка прогулює 60% засідань Ради.

«Вчора керівництво нашої партії та фракції практично перетнуло червону лінію та зрадило інтересам виборців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру. [...] Більшість партійців зрадили цінностям, які ми декларували на виборах. Саме тому ми обʼєднались у групу, аби надалі відстоювати інтереси українців, а не керівництва партії, фракції чи окремих олігархів», — заявила Олександра Устінова.

Нардепи додали, що партія «Голос» фактично вже вступила в коаліцію з владою в Київській міській раді та підтримує голосування за одіозні рішення, зокрема, підтримує скандальні виділення земель столиці забудовникам. Також Устінова нагадала, що, зокрема, глава «Голосу» Кіра Рудик подала законопроєкт, яким хочуть позбавити Національне агентство з питань запобігання корупції права виявляти фіктивні витрати політичних партій.

Окрім цього, вони нагадали, що частина депутатів фракції «Голос» залишила свої підписи під постановою про голосування за відтермінування українського дубляжу у фільмах (підписи потім відкликали і назвали це помилкою). Всі інші претензії до керівництва депутати обʼєднання виклали на сайті.