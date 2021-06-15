Португалець Роналду став найкращим бомбардиром в історії Євро і рекордсменом за кількістю чемпіонатів

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Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, який зіграв на пʼяти Чемпіонатах Європи. Досягнення було зафіксовано в матчі першого туру Євро-2020 проти Угорщини, де він вийшов у стартовому складі.

Уперше на Чемпіонаті Європи Роналду зіграв у 2004 році. До Євро-2020 він допомагав своїй збірній на турнірах 2008, 2012 і 2016 років.

При цьому у 2016-му нападник разом із португальцями став чемпіоном Європи. У фіналі його збірна перемогла Францію з рахунком 1:0.

Португалія розгромила Угорщину в першому матчі групи D. Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь португальців: першим голом відзначився Рафаель Геррейро, а Кріштіану Роналду оформив дубль. Усі мʼячі переможці забили за останні десять хвилин матчу.

У звʼязку з цим капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії Чемпіонатів Європи. На рахунку форварда — 11 голів.

Таким чином, він обійшов француза Мішеля Платіні, на рахунку якого девʼять забитих мʼячів.