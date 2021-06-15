Португалець Роналду став найкращим бомбардиром в історії Євро і рекордсменом за кількістю чемпіонатів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Cristiano Ronaldo
Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, який зіграв на пʼяти Чемпіонатах Європи. Досягнення було зафіксовано в матчі першого туру Євро-2020 проти Угорщини, де він вийшов у стартовому складі.
Уперше на Чемпіонаті Європи Роналду зіграв у 2004 році. До Євро-2020 він допомагав своїй збірній на турнірах 2008, 2012 і 2016 років.
При цьому у 2016-му нападник разом із португальцями став чемпіоном Європи. У фіналі його збірна перемогла Францію з рахунком 1:0.
Португалія розгромила Угорщину в першому матчі групи D. Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь португальців: першим голом відзначився Рафаель Геррейро, а Кріштіану Роналду оформив дубль. Усі мʼячі переможці забили за останні десять хвилин матчу.
У звʼязку з цим капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії Чемпіонатів Європи. На рахунку форварда — 11 голів.
Таким чином, він обійшов француза Мішеля Платіні, на рахунку якого девʼять забитих мʼячів.
- Це не перший рекорд, який фіксують на Євро. Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем, який вийшов на заміну в матчі першого туру Євро-2020 проти Хорватії, став наймолодшим футболістом, який коли-небудь грав у фінальній частині Чемпіонату Європи. На 82-й хвилині зустрічі Беллінгем замінив форварда Гаррі Кейна.
- А ось голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсний забив найшвидший автогол в історії Чемпіонату Європи з футболу. Мʼяч залетів у ворота від спини воротаря вже на 18-й хвилині зустрічі.
- Футболіст збірної Чехії Патрік Шик під час матчу з Шотландією на Чемпіонаті Європи забив гол у ворота суперника, перебуваючи на середині поля. Цей гол (з відстані 45,5 метра) став найдальшим в історії ЧЄ щонайменше з 1980 року.