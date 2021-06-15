Зеленський наклав вето на закон, який послаблює відповідальність за брехню в деклараціях

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Пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський ветував закон, що послаблює відповідальність за недостовірне декларування. Про це повідомляє Офіс президента.

В ОП пояснили, що закон дозволяє притягнути чиновника до кримінальної відповідальності лише за недостовірне декларування об’єктів, про які йому повідомили члени родини. Це, своєю чергою, дає лазівку недобросовісним декларантам для того, щоб не зазначати у своїх деклараціях майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, пояснюючи це тим, що члени їхньої сім’ї нібито не повідомили їм про це майно.

Нагадаємо, що за цей законопроєкт № 4651 Рада проголосувала 3 червня, його ініціював сам Зеленський.