У трьох областях України через негоду без світла залишилися мешканці 40 населених пунктів. Найбільше — на Київщині
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Pixabay / Alberto Sanchez
В Україні через негоду знеструмлені 40 населених пунктів у трьох областях — Київській, Чернівецькій та Кіровоградській.
Про це повідомили в пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, через пориви вітру та грозу спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП, тому станом на 7 годину ранку 15 червня у Київській області без світла залишаються мешканці 27 населених пунктів, у Чернівецькій — дев’яти та у Кіровоградській — чотирьох.
Наразі бригади обленерго відновлюють електропостачання.
Окрім цього, у ДСНС зазначили, що через інтенсивні дощі в місті Дніпро досі залишаються підтопленими 11 приватних житлових будинків та 50 дворогосподарств (з 2 червня були частково підтоплені 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств). Рятувальники продовжують відкачувати воду, її рівень поступово знижується.
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