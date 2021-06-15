В Україні за добу від коронавірусу одужали понад 5 500 людей. Нових випадків — 1 014

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В Україні за понеділок 14 червня виявили 1 014 нових хворих на коронавірус, одужали 5 511 українців, а померли 77.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Також за минулу добу шпиталізували 401 людину. Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у місті Києві (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

Загалом з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 224 992 людей, одужали 2 136 176, а померли 51 769.

Що стосується вакцинації, то за 14 червня зробили 50 057 щеплень (одну дозу отримали 28 100 людей, другу — 21 957). Загалом від початку кампанії щеплено 1 768 556 українців, з них повністю імунізовані — 260 755.