В американському Роктоні масштабна пожежа на хімпідприємстві. Місцевих жителів евакуюють

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В американському місті Роктон (штат Іллінойс) сталася масштабна пожежа на хімічному підприємстві. Влада евакуювала жителів у радіусі двох кілометрів.

Про це повідомляють CNN і телеканал 23 WIFR.

Пожежа виникла на складах компанії Chemtool Inc., яка виробляє мастильні матеріали. Причини загоряння поки невідомі, але всі складські робітники встигли залишити будівлю.

У місті розгорнули посилені наряди поліції та пожежної служби, а також групи Армії порятунку. Повідомляється, що під час гасіння пожежі постраждав один рятувальник. Інформації про жертв немає.

Через горіння хімматеріалів у місті стоїть сильний смог. Отруйне задимлення поширилося майже на весь Роктон і два сусідні міста.

Влада повідомляє, що на гасіння може піти доба. Вирішується питання про залучення пожежної авіації.