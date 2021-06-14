МОЗ опублікував розʼяснення щодо вакцинації вагітних. Препарат Sinovac заборонений

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COVID-вакцини, які не містять живих мікроорганізмів, досі не мали негативного впливу на перебіг вагітності тварин під час дослідів із ними.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує вагітним жінкам, які мають супутні захворювання або ж високий ризик захворіти на коронавірус, обговорити можливість вакцинації зі своїм сімейним лікарем.

Якщо на думку лікаря користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною. Серед наявних в Україні — це препарат компанії Pfizer-BioNTech.

У випадку, якщо вагітна жінка отримала перше щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield, SKBio), лікар повинен попередити її про співвідношення ризиків і користі від другої дози.

«На основі цього жінка сама вирішуватиме, чи отримувати другу дозу цією ж вакцини під час вагітності чи вже після пологів», — додали в МОЗ.

А вже під час грудного вигодовування жінки можуть щепитися вакцинами Pfizer-BioNTech і AstraZeneca (Covishield, SKBio) без жодних застережень. Однак відповідно до інструкції препарату CoronaVac від Sinovac Biotech, який теж використовують на території України, вакцинувати ним вагітних і жінок, які вигодовують немовлят грудним молоком, заборонено.

У лютому компанії Pfizer і BioNTech повідомляли, що почали дослідження ефективності та безпечності своєї вакцини від коронавірусу для вагітних у віці від 18 років.