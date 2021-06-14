МОЗ опублікував розʼяснення щодо вакцинації вагітних. Препарат Sinovac заборонений
- Автор:
- Софія Телішевська
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COVID-вакцини, які не містять живих мікроорганізмів, досі не мали негативного впливу на перебіг вагітності тварин під час дослідів із ними.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує вагітним жінкам, які мають супутні захворювання або ж високий ризик захворіти на коронавірус, обговорити можливість вакцинації зі своїм сімейним лікарем.
Якщо на думку лікаря користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною. Серед наявних в Україні — це препарат компанії Pfizer-BioNTech.
У випадку, якщо вагітна жінка отримала перше щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield, SKBio), лікар повинен попередити її про співвідношення ризиків і користі від другої дози.
«На основі цього жінка сама вирішуватиме, чи отримувати другу дозу цією ж вакцини під час вагітності чи вже після пологів», — додали в МОЗ.
А вже під час грудного вигодовування жінки можуть щепитися вакцинами Pfizer-BioNTech і AstraZeneca (Covishield, SKBio) без жодних застережень. Однак відповідно до інструкції препарату CoronaVac від Sinovac Biotech, який теж використовують на території України, вакцинувати ним вагітних і жінок, які вигодовують немовлят грудним молоком, заборонено.
У лютому компанії Pfizer і BioNTech повідомляли, що почали дослідження ефективності та безпечності своєї вакцини від коронавірусу для вагітних у віці від 18 років.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
- 9 червня до України прибули 66 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTTech, які за кошти державного бюджету придбала міжнародна організація Crown Agents.
- До кінця року Україна має отримати 42 мільйони доз вакцин. Загалом законтрактовано 34 мільйони доз вакцин: 20 мільйонів доз Pfizer, 10 мільйонів доз Novavax, 2 мільйони доз — AstraZeneca-Covishield, 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac. Окремо в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 мільйонів доз вакцин.