У Чорне море увійшли британський і нідерландський бойові кораблі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Чорне море через протоку Босфор увійшли британський ракетний есмінець HMS Defender (D36) і нідерландський ракетний фрегат HNLMS Evertsen (F 805).
Як повідомляє британське командування, кораблі візьмуть участь у навчаннях і маневрах з бойовими кораблями ВМС України, Грузії та Румунії.
Згідно з квітневому анонсу, Defender і Evertsen повинні «продемонструвати солідарність НАТО з союзниками» і взяти участь у забезпеченні морської безпеки в регіоні.
- 11 червня для участі в операціях з морської безпеки в Чорне море увійшов американський есмінець USS Laboon (DDG-58).
- У травні в Чорне море для навчань і патрулювання заходили британський новий патрульний корабель OPV «Trent» (Р224) і американський фрегат берегової охорони Hamilton. Останній провокували три російських корабля.