У Брюсселі стартував саміт НАТО. Головні теми — Росія, Китай і Україна

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У Брюсселі (Бельгія) в штаб-квартирі НАТО стартував саміт Північноатлантичного Альянсу, в якому беруть участь президенти і премʼєри 30 держав-членів. Для лідера США Джо Байдена це перший саміт на посаді президента.

Про це повідомляють CNN і Deutsche Welle.

Головні теми саміту — відносини з Росією і Китаєм, а також протистояння загрозам з боку цих країн. Крім цього, буде обговорюватися співпраця НАТО з Україною і Грузією.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, Джо Байден, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначили, що Альянс стоїть перед глобальними викликами на тлі гібридних загроз. Окремо вони відзначили китайські і російські масштабні кібератаки та кампанії з дезінформації.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що на саміті важливою буде тема Білорусі через загрози з боку режиму Олександра Лукашенка і спроб РФ «поглинути Білорусь для перетворення її на плацдарм».

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що на саміті окремо приділять увагу майбутній зустрічі Байдена і президента Росії Володимира Путіна.

«Президент Байден візьме з собою на зустріч з Путіним певні жорсткі меседжі», — заявив він.

Що стосується України і Грузії, то в НАТО обговорять план дій щодо членства (ПДЧ) для Києва і Тбілісі. На цьому саміті Україна і Грузія ПДЧ не отримають. Очікується, що Альянс підтвердить свою обіцянку 2008 року взяти країни до своїх лав.

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